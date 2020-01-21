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Espreso.tvОбществоПервый завод в Европе: Маск приобретет землю для производства Tesla под Берлином

Первый завод в Европе: Маск приобретет землю для производства Tesla под Берлином

Американская компания по производству электромобилей Tesla договорилась о покупке около 300 га земли в пригороде Берлина под строительство своего первого европейского завода

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя правительства федеральной земли Бранденбург Флориана Энгельса.

Предварительно стоимость этого земельного участка составит 40,9 млн евро, однако по результатам независимой оценки цифра может измениться.

Совет директоров Tesla согласен подписать договор с федеральной землей Бранденбург о покупке участка в коммуне Грюнхайде, расположенной в 40 км к юго-востоку от Берлина.

В минувшие выходные (18 и 19 января) около 200 жителей Грюнхайде вышли на протест против строительства завода, так как считают, что оно может поставить под угрозу водоснабжение и нанесет ущерб дикой природе.

 

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