Отомстил за сына: в Америке арестовали мужчину, который набросился в школе на юного спортсмена
21 января, 2020, 20:38
Во время школьного турнира по борьбе, в Америке, отец набросился на парня, который победил его сына
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на youtube-канал "Инфодребедень".
Ужасный случай произошел на юношеском турнире по борьбе, который проходил в одной из школ американского штата Северная Каролина.
На татами боролись два спортсмена-подростка. Один из них провел удачный прием, на это отреагировал отец "обиженного" борца, и со всей силы врезался в победителя. После инцидента мужчину арестовали и забрали в полицию.
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