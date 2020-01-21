Отомстил за сына: в Америке арестовали мужчину, который набросился в школе на юного спортсмена

21 января, 2020, 20:38

Во время школьного турнира по борьбе, в Америке, отец набросился на парня, который победил его сына

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на youtube-канал "Инфодребедень".

Ужасный случай произошел на юношеском турнире по борьбе, который проходил в одной из школ американского штата Северная Каролина.

На татами боролись два спортсмена-подростка. Один из них провел удачный прием, на это отреагировал отец "обиженного" борца, и со всей силы врезался в победителя. После инцидента мужчину арестовали и забрали в полицию.