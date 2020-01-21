Оржель объяснил, зачем создали новое угольное предприятие

21 января, 2020, 19:57

Государственное предприятие "Укрвугилля", которое решило создать Министерство энергетики и защиты окружающей среды, будет торговать сырьем

Об этом сказал министр Алексей Оржель во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает РБК-Украина .

В новое государственное предприятие не будут входить государственные шахты.

"В Укрвугилля небудут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП "Держвуглепостач", - сообщил Оржель.