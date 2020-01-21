Оржель объяснил, зачем создали новое угольное предприятие
21 января, 2020, 19:57
Государственное предприятие "Укрвугилля", которое решило создать Министерство энергетики и защиты окружающей среды, будет торговать сырьем
Об этом сказал министр Алексей Оржель во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает РБК-Украина .
В новое государственное предприятие не будут входить государственные шахты.
"В Укрвугилля небудут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП "Держвуглепостач", - сообщил Оржель.
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в создании нового госпредприятия - "Укрвугилля"
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