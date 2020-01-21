Новый тренер хочет вернуть Иньесту в "Барселону"
21 января, 2020, 15:23
Новый главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен ждет возвращения знаменитого полузащитника Андреса Иньесты в команду
Об этом сообщает sport.es.
"Какую легенду клуба я бы хотел вернуть? Иньесту. Он еще не завершил карьеру, возможно, нам удастся вернуть его, - сказал Кике Сетьен.
35-летний Иньеста выступал за первую команду "Барселоны" с 2001 по 2018-й год. В целом он получил вместе с клубом 32 трофеев - девять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В 2019 году испанец провел за японский "Виссел Кобе" 25 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
- В ноябре 2019-го года бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста опубликовал фото, на котором он вместе с семьей наряжает рождественскую елку.
- В апреле 2018 годаАндрес Иньеста объявил, что уходит из "Барселоны".
- В мае полузащитник провел в составе каталонцев последний матч и трогательно попрощался с домашней ареной "Барсы" - "Камп Ноу".
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