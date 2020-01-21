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Espreso.tvСпортНовый тренер хочет вернуть Иньесту в "Барселону"

Новый тренер хочет вернуть Иньесту в "Барселону"


фото: twitter
Новый главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен ждет возвращения знаменитого полузащитника Андреса Иньесты в команду

Об этом сообщает sport.es.

"Какую легенду клуба я бы хотел вернуть? Иньесту. Он еще не завершил карьеру, возможно, нам удастся вернуть его, - сказал Кике Сетьен.

35-летний Иньеста выступал за первую команду "Барселоны" с 2001 по 2018-й год. В целом он получил вместе с клубом 32 трофеев - девять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В 2019 году испанец провел за японский "Виссел Кобе" 25 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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