Нацбанк показал, из чего состоят международные резервы Украины. Инфографика
Об этом сообщили в Нацбанке.
Около 11% от объема резервов хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.
"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, Национальный банк придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с высоким рейтингом, монетарное золото и т.д.) ", - говорится в сообщении.
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