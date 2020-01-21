Нацбанк показал, из чего состоят международные резервы Украины. Инфографика

21 января, 2020, 12:28

Сейчас 84% от объема международных резервов Украины размещены в ценных бумагах с высоким международным рейтингом

Об этом сообщили в Нацбанке.

Около 11% от объема резервов хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.

"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, Национальный банк придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с высоким рейтингом, монетарное золото и т.д.) ", - говорится в сообщении.