 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк отсудил у компании Коломойского недвижимости на более чем 100 млн грн

Нацбанк отсудил у компании Коломойского недвижимости на более чем 100 млн грн


фото: censor.net
Хозяйственный суд Львовской области взыскал с компании "Днепрометаллсервис" недвижимости на более чем 100 млн грн по иску Национального банка Украины

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Известно, что компания Коломойского предоставила Нацбанка недвижимость в ипотеку по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал ПриватБанку. Общая площадь передаваемого нежилого помещения составляет 20 тысяч квадратных метров, а стоимость превышает 100 млн грн.

"Поскольку ОАО "Днепрометаллсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мая 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 г. исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме", - сообщили в Нацбанке.

Там подсчитали, что украинские суды вынесли уже 24 решения в пользу Нацбанка по ипотеке, которую предоставили бывшие владельцы ПриватБанка по кредитам рефинансирования. В общем НБУ получил 1,36 миллиарда гривень по таким решениям судов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать