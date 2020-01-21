Нацбанк отсудил у компании Коломойского недвижимости на более чем 100 млн грн

21 января, 2020, 12:50

Хозяйственный суд Львовской области взыскал с компании "Днепрометаллсервис" недвижимости на более чем 100 млн грн по иску Национального банка Украины

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Известно, что компания Коломойского предоставила Нацбанка недвижимость в ипотеку по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал ПриватБанку. Общая площадь передаваемого нежилого помещения составляет 20 тысяч квадратных метров, а стоимость превышает 100 млн грн.

"Поскольку ОАО "Днепрометаллсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мая 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 г. исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме", - сообщили в Нацбанке.

Там подсчитали, что украинские суды вынесли уже 24 решения в пользу Нацбанка по ипотеке, которую предоставили бывшие владельцы ПриватБанка по кредитам рефинансирования. В общем НБУ получил 1,36 миллиарда гривень по таким решениям судов.