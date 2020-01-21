На праздновании Крещения в Эфиопии погибли 10 человек, более 100 пострадавших
21 января, 2020, 11:06
В эфиопском городе Гондэр во время религиозного христианского праздника рухнул деревянный настил для зрителей: не менее 10 погибших и 100 раненых людей
Об этом сообщает Al Arabiya.
"По меньшей мере 10 человек погибли и более 100 были ранены в понедельник, когда во время православного праздника Крещения в эфиопском городе Гондэр рухнул деревянный настил для зрителей", - говорится в сообщении.
Информацию уже подтвердили местные врачи. Однако количество жертв может оказаться еще больше.
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