На экскурсию в Музей АТО в Днепре можно сходить виртуально, – советник премьера Голик
Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
"На третью годовщину открытия ми презентуем экскурсию в формате 3D. Теперь любой человек в Украине и мире сможет посетить его", - рассказал Голик.
По его словам, многие вещи для музея делались бесплатно людьми, которым не все равно. Так и это видео было сделано фотографом Дмитрием Малышевым, который четыре года назад сделал первый 3D фото тур по музею.
"За тридцать минут не возможно рассказать все о таком масштабном комплексе. Обязательно приедете в Днепр и посетите Музей АТО", - добавил при этом советник премьера.
Музей АТО открыл свои двери 23 января 2017 года. Инициаторами его создания стали сами участники АТО и волонтеры. Музей состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия: уличной экспозиции, основного выставочного зала, зала Светлой Памяти Героев Днепропетровщины, положивших жизнь за мирное небо над Украиной, и панорамного кинотеатра с уникальным фильмом в формате 360 градусов.
Напомним, в 2019 году вышла книга Юрия Голика "Бесконечность не для слабаков". В ней, в частности, бывший советник председателя ДнепрОГА Иван Начовный рассказал, как появилась идея создания Музея АТО. По его словам, Юрий Голик нашел финансирование для данного проекта.
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