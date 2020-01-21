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Espreso.tvОбществоМинюст хочет ввести суд присяжных с 2021 года

Минюст хочет ввести суд присяжных с 2021 года


фото: cripo.com.ua
20 января в Министерстве юстиции рассказали, как хотят изменить судебный процесс в Украине: 1 судья вместо 2-х и 7 присяжных вместо 3-х

О тонкостях судебной реформы рассказал заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук на сайте Минюста.

По словам Банчука, в Минюсте подготовили два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического суда присяжных. Их недавно зарегистрировали в Кабинете министров.

Он отметил, что хотя в Конституции Украины предусмотрена возможность участия народа в осуществлении правосудия через присяжных, принцип их работы в нашей стране до сих пор опирается на советскую практику. Для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году переименовали в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

"Положение Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать. Недостаточно только переименовать суд народных заседателей на суд присяжных. Необходимо четко разделить установления судом присяжных вопрос виновности-невиновности и принятия юридических решений профессиональным судьей", - пояснил Банчук.

Как рассказал заместитель министра, один из разработанных законопроектов предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно формирования списка присяжных. Второй предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей.

Эти законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.

"Мы предложили механизмы и готовы к компромиссам, консультациям и дополнениям соответствующих законопроектов. Надеемся, что удастся реализовать положения Конституции в части суда присяжных... Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году", - добавил Банчук.

Председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин также признал, что то, что мы имеем сейчас, - это не суд присяжных, и его нужно трансформировать.

Согласно законопроекту, суд присяжных будет осуществлять коллегия из 7 присяжных. Суд присяжных будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на следующие вопросы: было ли событие преступлением и виновен ли подсудимый в совершении преступления.

Присяжных предлагают набирать по спискам избирателей. Такой механизм будет означать фактически не право гражданина быть присяжным, а обязанность. При этом задача государства состоит в том, чтобы создать условия чтобы обязанность была достаточно почетной, а за ее выполнение люди получали компенсацию.

На сегодня перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, которые захотели стать присяжными. Именно по этой причине в Украине не хватает присяжных. При таком порядке они немотивированы, что приводило к откладыванию и срыву судебных процессов.

 

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