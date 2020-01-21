Минцифры запустило сериал для продвижения цифровой грамотности

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, до 30 января программа будет работать в тестовом режиме, затем пройдет официальная презентация.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению цифровым навыкам украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет из любой компьютеризированной библиотеки нашей программе", - заявил министр.

Федоров отметил, что цель проекта - за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев.