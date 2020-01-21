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Espreso.tvОбществоКНДР отказалась от моратория на ядерные испытания

КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания

Северная Корея заявила, что больше не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было договорено во время саммитов лидеров США и КНДР

Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает Yonhap.

"Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать", - сказал Чу.

Он также обвинил США в наложении "жестоких и негуманных санкций".

Чу также предупредил, что если США и дальше будут проводить враждебную политику против КНДР, Корейский полуостров никогда не будет денуклеаризован.

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