КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания
21 января, 2020, 18:08
Северная Корея заявила, что больше не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было договорено во время саммитов лидеров США и КНДР
Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает Yonhap.
"Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать", - сказал Чу.
Он также обвинил США в наложении "жестоких и негуманных санкций".
Чу также предупредил, что если США и дальше будут проводить враждебную политику против КНДР, Корейский полуостров никогда не будет денуклеаризован.
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