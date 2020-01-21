КГГА не будет строить паркинги, а увеличит штрафы и стоимость парковки

21 января, 2020, 16:42

Киев будет регулировать количество автомобилей на дорогах отказом от обустройства новых парковок, поднятием тарифов и ограничением парковки по времени

Об этом заявил заместитель директора Департамента-начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин на странице в Facebook.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую автомобилизацию. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем. Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки", - говорится в сообщении.

В КГГА решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 грн в час. Кроме этого чиновники планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.