КГГА не будет строить паркинги, а увеличит штрафы и стоимость парковки
21 января, 2020, 16:42
Киев будет регулировать количество автомобилей на дорогах отказом от обустройства новых парковок, поднятием тарифов и ограничением парковки по времени
Об этом заявил заместитель директора Департамента-начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин на странице в Facebook.
"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую автомобилизацию. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем. Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки", - говорится в сообщении.
В КГГА решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 грн в час. Кроме этого чиновники планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.
Рахматуллин пояснил, что это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять автомобиль возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.
Он добавил, что в настоящее время водители паркуются как им заблагорассудится и оправдывают это отсутствием мест для парковки. Рахматуллин заявил, что на самом деле это лишь оправдание, потому что часто авто находятся неподалеку от полупустых паркингов.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-