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Espreso.tvОбществоФигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали на 2 месяца

Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали на 2 месяца


фото: hromadske
Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога обвиняемого в сокрытии преступления против Катерины Гандзюк Игоря Павловского по другому подозрению - в создании преступной организации и незаконном храненим огнестрельного оружия

Об этом передает hromadske.

По данным следствия Игорь Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками по заказу. В подозрении говорится о двух эпизодах: поджоге двух активистов в апреле 2018 года и массовых беспорядках у Олешковского районного совета Херсонской области в мае 2018 года. Также, по данным следствия, во время обысков в доме Игоря Павловского 20 января нашли огнестрельное оружие.

Ходатайство удовлетворили частично.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января по 4 марта 2020 года", - заявил судья.

Прокуратура просила избрать для Игоря Павловского меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога. Представитель стороны обвинения отметил, что Павловский "может скрываться от органов досудебного расследования и препятствовать уголовному расследованию, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых".

 

 
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