Эксперты следствия по делу Шеремета ссылались на работы чиновника "Генеральной прокуратуры ДНР", - СМИ
Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на бывшего члена Общественного совета добродетели, общественного и политического деятеля, разведчика 92-й отдельной механизированной бригады Леонида Маслова.
Маслов комментирует ссылки на научные источники, которые использовал Ирхин в своей экспертизе с (портретной, психологической экспертизе и криминалистическом анализе ходы).
Заключение экспертизы полностью с ее объективным анализом можно прочитать по ссылке.
"Как всегда, обращаем внимание, что о хромоте Антоненко в нем нет ни одного намека", - комментирует Маслов.
"Владислав Владимирович Седнев - старинный друг, коллега и соавтор председателя комиссии экспертов Ирхина цитируется в экспертизе по Антоненко целых пять раз! Этот ученый по данным "Донецкой академии управления и государственной службьи при главе Донецкой народной республики" работает заместителем начальника "Научно-методического управления Генеральной прокуратурьи ДНР", - рассказал юрист.
Так, он продемонстрировал работы Ирхина в соавторстве с Седневым, выданные как до, так и после 2014 года.
Также он отметил, что Ирхин и Седнев находятся в друзьях в соцсетях.
Юрист Маслов также считает, что Седнев из "Генпрокуратуры ДНР" мог оказывать консультативные услуги Ирхину в проведении экспертизы.
ФОТО - Леонид Маслов:
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
- Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугар.
- Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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