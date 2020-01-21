Эксперты следствия по делу Шеремета ссылались на работы чиновника "Генеральной прокуратуры ДНР", - СМИ

21 января, 2020, 13:42

21 января журналисты опубликовали информацию, что эксперт Ирхин, проводивший оценку хода подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко, пользовался методикой Владислава Седнева - действующего заместителя начальника "Генпрокуратуры ДНР"

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на бывшего члена Общественного совета добродетели, общественного и политического деятеля, разведчика 92-й отдельной механизированной бригады Леонида Маслова.

Маслов комментирует ссылки на научные источники, которые использовал Ирхин в своей экспертизе с (портретной, психологической экспертизе и криминалистическом анализе ходы).

Заключение экспертизы полностью с ее объективным анализом можно прочитать по ссылке.

"Как всегда, обращаем внимание, что о хромоте Антоненко в нем нет ни одного намека", - комментирует Маслов.

"Владислав Владимирович Седнев - старинный друг, коллега и соавтор председателя комиссии экспертов Ирхина цитируется в экспертизе по Антоненко целых пять раз! Этот ученый по данным "Донецкой академии управления и государственной службьи при главе Донецкой народной республики" работает заместителем начальника "Научно-методического управления Генеральной прокуратурьи ДНР", - рассказал юрист.

Так, он продемонстрировал работы Ирхина в соавторстве с Седневым, выданные как до, так и после 2014 года.

Также он отметил, что Ирхин и Седнев находятся в друзьях в соцсетях.

Юрист Маслов также считает, что Седнев из "Генпрокуратуры ДНР" мог оказывать консультативные услуги Ирхину в проведении экспертизы.

ФОТО - Леонид Маслов: