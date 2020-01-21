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Espreso.tvОбществоЭксперты следствия по делу Шеремета ссылались на работы чиновника "Генеральной прокуратуры ДНР", - СМИ

Эксперты следствия по делу Шеремета ссылались на работы чиновника "Генеральной прокуратуры ДНР", - СМИ


фото: reuters
21 января журналисты опубликовали информацию, что эксперт Ирхин, проводивший оценку хода подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко, пользовался методикой Владислава Седнева - действующего заместителя начальника "Генпрокуратуры ДНР"

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на бывшего члена Общественного совета добродетели, общественного и политического деятеля, разведчика 92-й отдельной механизированной бригады Леонида Маслова.

Маслов комментирует ссылки на научные источники, которые использовал Ирхин в своей экспертизе с (портретной, психологической экспертизе и криминалистическом анализе ходы).

Заключение экспертизы полностью с ее объективным анализом можно прочитать по ссылке.

"Как всегда, обращаем внимание, что о хромоте Антоненко в нем нет ни одного намека", - комментирует Маслов.

"Владислав Владимирович Седнев - старинный друг, коллега и соавтор председателя комиссии экспертов Ирхина цитируется в экспертизе по Антоненко целых пять раз! Этот ученый по данным "Донецкой академии управления и государственной службьи при главе Донецкой народной республики" работает заместителем начальника "Научно-методического управления Генеральной прокуратурьи ДНР", - рассказал юрист.

Так, он продемонстрировал работы Ирхина в соавторстве с Седневым, выданные как до, так и после 2014 года.

Также он отметил, что Ирхин и Седнев находятся в друзьях в соцсетях.

Юрист Маслов также считает, что Седнев из "Генпрокуратуры ДНР" мог оказывать консультативные услуги Ирхину в проведении экспертизы.

ФОТО - Леонид Маслов:

 

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
  • Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугар.
  • Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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