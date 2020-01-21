Джонсон проиграл голосование в Палате лордов за соглашение о Brexit

21 января, 2020, 10:21

Правительство Великобритании потерпело свое первое поражение с момента досрочных выборов в декабре и проиграло голосования в Палате лордов по соглашению о выходе страны из ЕС

Таким образом законопроект вновь вернется в нижнюю палату, а не автоматически приобретет статус закона, как было бы в случае его одобрения палатой лордов, сообщает DW.

Отмечается, что у палаты лордов нет полномочий отменить законопроект, она может только вернуть его в нижнюю палату с поправками, которые могут быть отброшены палатой общин.

Все это способно привести лишь к некоторой задержке принятия закона.

Правительство будет пытаться вернуть эти положения, когда законопроект вернется в Палату общин.

Имея большинство в 80 человек, правительство будет уверено, что добьется своего.

Поправки, предложенные палатой лордов, касались положения иностранцев с гражданством Евросоюза после Brexit. Палата лордов предложила выдавать им документ, который физически подтверждает их право находиться на территории Великобритании после Brexit. В то же время рассмотренный законопроект предусматривает только "цифровое подтверждение" их статуса без физического носителя.

Законопроект о Brexit был одобрен палатой общин 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit.

Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.