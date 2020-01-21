До 2050 году Украина откажется от угля, а 70% энергии будет "зеленой" - концепция Минекоенерго

21 января, 2020, 15:30

В 2050 году Украина может полностью отказаться от угольной энергетики, зато увеличив долю возобновляемой энергетики до 70%

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года, передает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До 2050 года уровень ВИЭ должен составлять около 70%. У нас есть оценки, различные графики и сценарии реализации этой цифры, но самое главное, что это развитие (ВИЭ, - ред.) должен быть экономически обоснованным", - сказал Оржель.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации до 2050 года. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", - добавил министр.

В свою очередь доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.

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