 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля грамотного государственного планирования нужно правительство компетентных людей, - Лубкивский

Для грамотного государственного планирования нужно правительство компетентных людей, - Лубкивский

Для грамотного государственного планирования нужно правительство, которое состоит из компетентных людей, а не из шоуменов

Об этом заявил дипломат и общественный деятель Данило Лубкивский, передает Прямой.

"Для того, чтобы в Украине было грамотное планирование, этим должно добросовестно заниматься грамотное правительство, которое должно состоять не из экспериментаторов, а из компетентных людей. Это базовое требование. Для того, чтобы пройти хорошее лечение, надо обратиться к компетентному врачу, а не к человеку, который пришел из шоу-бизнеса, или к экстрасенсу. Обычно мы не идем к экстрасенсам лечить какие-то серьезные проблемы. Мы можем с интересом следить за шоу, в котором принимают участие экстрасенсы, но вряд ли мы пойдем к такому врачу", - сказал дипломат.

Лубкивский также подчеркнул, что за наличие во власти компетентных политиков отвечает общество, проголосовавшее за них на выборах.

"Первый шаг для того, чтобы наводить порядок - это нужно понять, что порядок зависит от политиков. А политики зависят от компетентных людей. А первопричиной компетентных людей является ваше решение во время выборов. Мы несем за это ответственность. И если мы можем под влиянием эмоций, негатива и усталости выбрать людей, о которых точно знаем, что они не принесут результат, а только потратят наше драгоценное время, то кто несет ответственность за это? Мы несем ответственность", - подытожил общественный деятель.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать