Для грамотного государственного планирования нужно правительство компетентных людей, - Лубкивский

21 января, 2020, 21:42

Для грамотного государственного планирования нужно правительство, которое состоит из компетентных людей, а не из шоуменов

Об этом заявил дипломат и общественный деятель Данило Лубкивский, передает Прямой.

"Для того, чтобы в Украине было грамотное планирование, этим должно добросовестно заниматься грамотное правительство, которое должно состоять не из экспериментаторов, а из компетентных людей. Это базовое требование. Для того, чтобы пройти хорошее лечение, надо обратиться к компетентному врачу, а не к человеку, который пришел из шоу-бизнеса, или к экстрасенсу. Обычно мы не идем к экстрасенсам лечить какие-то серьезные проблемы. Мы можем с интересом следить за шоу, в котором принимают участие экстрасенсы, но вряд ли мы пойдем к такому врачу", - сказал дипломат.

Лубкивский также подчеркнул, что за наличие во власти компетентных политиков отвечает общество, проголосовавшее за них на выборах.

"Первый шаг для того, чтобы наводить порядок - это нужно понять, что порядок зависит от политиков. А политики зависят от компетентных людей. А первопричиной компетентных людей является ваше решение во время выборов. Мы несем за это ответственность. И если мы можем под влиянием эмоций, негатива и усталости выбрать людей, о которых точно знаем, что они не принесут результат, а только потратят наше драгоценное время, то кто несет ответственность за это? Мы несем ответственность", - подытожил общественный деятель.