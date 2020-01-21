Денисова хочет ездить вместе с миссией ОБСЕ на оккупированные территории
Об этом она написала в Facebook.
"Во время разговора (с председателем ОБСЕ Эдди Рамой, - ред.) отметила, что я как Уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа к неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях", - заявила она.
В связи с этим, Денисова обратилась с просьбой включить ее в мониторинговые визиты ОБСЕ на оккупированный Донбасс.
"Обратилась с просьбой включить меня в мониторинговые визиты ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - написала она.
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