День в зоне ООС: дважды оккупанты обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Зайцева - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.
Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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