День в зоне ООС: дважды оккупанты обстреляли украинские позиции

21 января, 2020, 18:10

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Зайцева - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.

Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.