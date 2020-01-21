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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: дважды оккупанты обстреляли украинские позиции

День в зоне ООС: дважды оккупанты обстреляли украинские позиции

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Зайцева - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.

Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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