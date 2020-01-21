Цены на жилье: рост за год 6,6% в новостройках и 11,1% на вторичном рынке

21 января, 2020, 16:08

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом на вторичном - на 11,1%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным службы, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в 2019 году наблюдался на трехкомнатные квартиры (на 9,9%), тогда как однокомнатные подорожали на 5,4%, а двухкомнатные - на 6,5%.

В четвертом квартале 2019 года рост цен на жилье ускорился и на первичном, и на вторичном рынке.

В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 3,1% по сравнению с третьим кварталом (на 3,6% на однокомнатные квартиры, на 2,8% - на двухкомнатные, на 2,5% - на трехкомнатные).

При этом в третьем квартале ко второму рост замедлился до 0,3%, во втором к первому - ускорился на 2%.

На "вторичке" в четвертом квартале цены на жилье выросли на 2,7% по сравнению с третьим кварталом (на 3,9% на однокомнатные, на 3,5% - на двухкомнатные, и на 0,7% - на трехкомнатные), тогда как в третьем квартале ко второму они выросли на 1,3%, во втором по сравнению с первым - на 1,9%.

Показатели наведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.