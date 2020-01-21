Более 57% заводов Укрспирта оказались непригодными для изготовления спирта, - Минэкономразвития

21 января, 2020, 10:53

20 из 35 заводов, которые входят в состав концерна "Укрспирт" и должны быть переданы на приватизацию, не могут производить спирт по техническим причинам

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил во время совещания с руководителями спиртовых заводов в рамках выполнения мероприятий для передачи предприятий в Фонд госимущества для приватизации, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к ФГИ. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", - рассказал Высоцкий.

Во время совещания 20 предприятий отчитались о проведении инвентаризации, остальные 15 требуют дополнительных мер для завершения этого процесса.

По итогам совещания определено, что с 35 предприятий концерна "Укрспирт" 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения.

Кроме того, установлено, что 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. А 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.