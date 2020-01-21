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Espreso.tvОбщество69% украинцев за единственный государственный язык, - опрос

69% украинцев за единственный государственный язык, - опрос


фото: rfe
Большинство украинцев считает, что украинский должен быть единственным государственным языком

Об этом говорится в исследовании, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В отношении статуса русского языка, большинство украинцев считает, что он должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%).

Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

Социологи отмечают, что по этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в Западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%.

Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - только 4%. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%.

Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни за признание украинского как государственного, но 24% выступают возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Общенациональное исследование проводили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерланды.

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