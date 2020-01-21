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Espreso.tvОбщество339 слогов за 30 секунд: Эминем побил собственный рекорд по чтению трека

339 слогов за 30 секунд: Эминем побил собственный рекорд по чтению трека

В треке Godzilla, который вошел в новый альбом Music To Be Murdered By, американский исполнитель зачитал 229 слов за 30 секунд

Об этом сообщает The Telegraph.

Исполнитель сказал 229 слов, содержащих 339 слогов, за полминуты. Эксперты заверили, что этот результат - 7,6 слова в секунду - стал мировым рекордом.

Журналисты подчеркивают, что Эминем зачитал отрывок с соблюдением дикции, и разобрать слова несложно.

Предыдущий рекорд был установлен Эминемом в треке Majesty, записанном совместно с Ники Минаж и рэпером Labrinth. Тогда Эминем прочитал 123 слога примерно за 12 секунд - примерно по 10.3 слога в секунду.

При этом в Majesty Эминем побил свой же рекорд, поставленный в треке Rap God. В быстрой части Rap God рэпер читает 157 слогов за 16,3 секунды - или 9,6 слога в секунду.

 

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