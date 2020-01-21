339 слогов за 30 секунд: Эминем побил собственный рекорд по чтению трека

Журналисты подчеркивают, что Эминем зачитал отрывок с соблюдением дикции, и разобрать слова несложно.

Предыдущий рекорд был установлен Эминемом в треке Majesty, записанном совместно с Ники Минаж и рэпером Labrinth. Тогда Эминем прочитал 123 слога примерно за 12 секунд - примерно по 10.3 слога в секунду.

При этом в Majesty Эминем побил свой же рекорд, поставленный в треке Rap God. В быстрой части Rap God рэпер читает 157 слогов за 16,3 секунды - или 9,6 слога в секунду.