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Espreso.tvОбщество200 тыс. военных США готовят крупнейшее развертывание войск со времен холодной войны в Европе

200 тыс. военных США готовят крупнейшее развертывание войск со времен холодной войны в Европе


фото: Укрінформ
Во время учений "Защитник Европы 2020", США осуществят передислокацию в Европу по своей территории контингента численностью 200 тысяч военнослужащих

Об этом во вторник, во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Через несколько недель мы будем иметь крупные учения "Защитник Европы 2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это самое крупное развертывания вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

"По обе стороны Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, которое является трансатлантическим институтом. Я верю в эти связи, несмотря на различия и разногласия, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, ядерное соглашение Ирана и многие другие вопросы", - подчеркнул руководитель Альянса.

Он отметил, что Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.

"Мы имеем общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.

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