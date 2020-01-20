Зеленский принял участие в почтении памяти погибших защитников Украины
20 января, 2020, 10:06
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях почтения памяти погибших защитников Украины, погибших 20 января 2015 года
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Памятные мероприятия по почтению памяти погибших воинов, защищавших Украину от российской агрессии, состоялись в Киеве. В мероприятии также принял участие министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Во время объявления имен погибших почетный караул дал залпы в честь каждого из павших защитников Украины.
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