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Espreso.tvОбществоЗеленский принял участие в почтении памяти погибших защитников Украины

Зеленский принял участие в почтении памяти погибших защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях почтения памяти погибших защитников Украины, погибших 20 января 2015 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Памятные мероприятия по почтению памяти погибших воинов, защищавших Украину от российской агрессии, состоялись в Киеве. В мероприятии также принял участие министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Во время объявления имен погибших почетный караул дал залпы в честь каждого из павших защитников Украины.

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