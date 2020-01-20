Зеленский принял участие в почтении памяти погибших защитников Украины

20 января, 2020, 10:06

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Памятные мероприятия по почтению памяти погибших воинов, защищавших Украину от российской агрессии, состоялись в Киеве. В мероприятии также принял участие министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Во время объявления имен погибших почетный караул дал залпы в честь каждого из павших защитников Украины.