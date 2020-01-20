За последние 6 лет "Газпром" не предлагал справедливую цену, - Коболев о прямых поставках из России

20 января, 2020, 19:29

Окончательное решение о начале закупок российского газа напрямую у Газпрома будет принимать правительство Украины

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Нафтогаз регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ. Ничего не мешает Газпрому, например, прийти на аукцион, предложить какую-то цену и конкурировать. Если такое предложение поступит на основании коммерческих расчетов, мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Я думаю, что подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства ", - заявил Коболев.

Он добавил, что при выдаче директив на переговоры с Газпромом в декабре прошлого года, правительство не давало распоряжений по обсуждению прямых поставок газа.

Он также добавил, что при принятии решения о возобновлении прямых поставок газа, будет учитываться то, насколько "справедливую" цену предложит Газпром.

"За последние почти шесть лет работы в качестве главы правления НАК "Нафтогаз Украины", такую справедливую цену нам Газпром не предлагал", - отметил Коболев.