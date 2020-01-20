За последние 6 лет "Газпром" не предлагал справедливую цену, - Коболев о прямых поставках из России
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.
"Нафтогаз регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ. Ничего не мешает Газпрому, например, прийти на аукцион, предложить какую-то цену и конкурировать. Если такое предложение поступит на основании коммерческих расчетов, мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Я думаю, что подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства ", - заявил Коболев.
Он добавил, что при выдаче директив на переговоры с Газпромом в декабре прошлого года, правительство не давало распоряжений по обсуждению прямых поставок газа.
Он также добавил, что при принятии решения о возобновлении прямых поставок газа, будет учитываться то, насколько "справедливую" цену предложит Газпром.
"За последние почти шесть лет работы в качестве главы правления НАК "Нафтогаз Украины", такую справедливую цену нам Газпром не предлагал", - отметил Коболев.
- Напомним, 1 января истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. По новому контракту в 2020 году Газпром отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 млрд кубометров газа, а в 2021- 2024 годах - не менее 40 млрд кубометров. Договоренности также предусматривали, что Газпром заплатит Нафтогазу $ 2,9 млрд компенсации во исполнение решений Стокгольмского арбитража. Нафтогаз получил эти деньги 27 декабря.
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