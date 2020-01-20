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Espreso.tvОбществоЗа неделю в Киеве зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболеваний гриппом

За неделю в Киеве зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболеваний гриппом


фото: slk.kh.ua
В столице за 3-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ, из них 5349 - дети

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.

В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5349 (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человек (рост на 41,3%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества заболевших детей, и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 115 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека", - добавил Поворозник.

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