За неделю в Киеве зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболеваний гриппом

20 января, 2020, 15:46

В столице за 3-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ, из них 5349 - дети

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.

В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5349 (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человек (рост на 41,3%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества заболевших детей, и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Поворозник.