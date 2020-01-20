За неделю в Киеве зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболеваний гриппом
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.
В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311.
Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5349 (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человек (рост на 41,3%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества заболевших детей, и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Поворозник.
Он отметил, что в медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 115 - дети.
"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека", - добавил Поворозник.
- В Центре общественного здоровья Украины сообщили о смерти в результате осложнений от гриппа роженицы в новом году, за эпидемиологический сезон это 3-й случай смерти вследствие гриппа в стране.
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