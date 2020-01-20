Игрок МЮ попал в ДТП, в котором разбил Lamborghini
20 января, 2020, 14:17
Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Ромеро попал в ДТП, сам футболист не пострадал, однако его автомобиль Lamborghini находится не в лучшем состоянии
Об этом сообщает издание Mirror y twitter.
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ромеро разбил свой Lamborghini, врезавшись в отбойник на шоссе. ДТП произошло неподалеку от базы английской команды. Причины аварии не называются.
Аргентинский вратарь не пострадал.
BREAKING: Sergio Romero involved in car crash near Manchester United training ground https://t.co/Zwbv7LW2sh pic.twitter.com/xFe5v2Ww2J- Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 20 января 2020
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