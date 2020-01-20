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Espreso.tvСпортИгрок МЮ попал в ДТП, в котором разбил Lamborghini

Игрок МЮ попал в ДТП, в котором разбил Lamborghini


фото: Zenpix
Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Ромеро попал в ДТП, сам футболист не пострадал, однако его автомобиль Lamborghini находится не в лучшем состоянии

Об этом сообщает издание Mirror y twitter.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ромеро разбил свой Lamborghini, врезавшись в отбойник на шоссе. ДТП произошло неподалеку от базы английской команды. Причины аварии не называются.

Аргентинский вратарь не пострадал.

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