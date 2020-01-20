Игрок, которого погнали из клуба из-за визита в Россию, ведет переговоры с "Черноморцем"

20 января, 2020, 11:41

Нападающий Игорь Сикорский, которому "Агробизнес" разорвал контракт из-за отдыха в России, может перейти в "Черноморец"

Об этом сообщает SportArena .

Бывший нападающий "Агробизнеса" с Волочиске, Игорь Сикорский может перейти в одесский "Черноморец". 31-летний форвард ведет переговоры с клубом.

"Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.

В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей и забил 8 голов.