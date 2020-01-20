Водителей предупреждают о снеге, измороси, тумане и гололеде в некоторых областях
20 января, 2020, 08:43
В понедельник, 20 января, водителям следует учесть изморось в Днепропетровской и Львовской областях, туманы в Харьковской и Херсонской областях, а также снег, идущий местами в Ривненской, Сумской и Черниговской областях
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
При этом покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, однако в Запорожской области - местами гололед.
Во Львовской области на перевалочных участках дорог - небольшой снег, в других местах - без осадков. Состояние покрытия преимущественно сухое, но на Торунском и Вышковском перевалах - местами заснеженное.
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