Водителей предупреждают о снеге, измороси, тумане и гололеде в некоторых областях

20 января, 2020, 08:43

В понедельник, 20 января, водителям следует учесть изморось в Днепропетровской и Львовской областях, туманы в Харьковской и Херсонской областях, а также снег, идущий местами в Ривненской, Сумской и Черниговской областях

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

При этом покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, однако в Запорожской области - местами гололед.

Во Львовской области на перевалочных участках дорог - небольшой снег, в других местах - без осадков. Состояние покрытия преимущественно сухое, но на Торунском и Вышковском перевалах - местами заснеженное.