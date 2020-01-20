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Espreso.tvОбществоВенедиктова опровергла, что адвокат Януковича возглавит департамент по расследованию дел Майдана

Венедиктова опровергла, что адвокат Януковича возглавит департамент по расследованию дел Майдана


фото: ukrinform
Глава ГБР Ирина Венедиктова заявила, что департамент направления подчинен главе Бюро

Об этом она сказала в видеообращении.

"О манипуляциях: заместитель главы ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана. Подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого на сегодняшний день выполняю я", - сказала она.

Глава бюро также видит прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений чиновников и "информационной атакой, которая активно направлена на дискредитацию кадровых назначений в руководстве ГБР"

 

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