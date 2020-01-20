Венедиктова опровергла, что адвокат Януковича возглавит департамент по расследованию дел Майдана

20 января, 2020, 17:06

Глава ГБР Ирина Венедиктова заявила, что департамент направления подчинен главе Бюро

Об этом она сказала в видеообращении.

"О манипуляциях: заместитель главы ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана. Подразделение по делам Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого на сегодняшний день выполняю я", - сказала она.

Глава бюро также видит прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений чиновников и "информационной атакой, которая активно направлена на дискредитацию кадровых назначений в руководстве ГБР"