В зоне ООС погиб боец 72-й бригады, 22 года был в армии
20 января, 2020, 21:01
В воскресенье, 19 января, от вражеской пули снайпера на Донбассе погиб 48-летний младший сержант Александр Слободанюк
Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
"Выполняя боевые задачи по обороне и защиты Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-й бригады младший сержант Слободанюк Александр", - говорится в сообщении.
7 января военном исполнилось 48 лет.
Он 22 года жизни отдал делу защиты народа Украины.
Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым павшего воина.
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