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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС погиб боец 72-й бригады, 22 года был в армии

В зоне ООС погиб боец 72-й бригады, 22 года был в армии

В воскресенье, 19 января, от вражеской пули снайпера на Донбассе погиб 48-летний младший сержант Александр Слободанюк

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"Выполняя боевые задачи по обороне и защиты Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-й бригады младший сержант Слободанюк Александр", - говорится в сообщении.

7 января военном исполнилось 48 лет.

Он 22 года жизни отдал делу защиты народа Украины.

Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым павшего воина.

 

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