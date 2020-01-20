В зоне ООС погиб боец 72-й бригады, 22 года был в армии

20 января, 2020, 21:01

В воскресенье, 19 января, от вражеской пули снайпера на Донбассе погиб 48-летний младший сержант Александр Слободанюк

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"Выполняя боевые задачи по обороне и защиты Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-й бригады младший сержант Слободанюк Александр", - говорится в сообщении.

7 января военном исполнилось 48 лет.

Он 22 года жизни отдал делу защиты народа Украины.

Командование и личный состав бригады выразили искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым павшего воина.