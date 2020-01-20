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Espreso.tvОбществоВ Украине вступил в силу закон о защите прав потребителей финуслуг

В Украине вступил в силу закон о защите прав потребителей финуслуг

Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в силу в Украине. С июня 2020 году на сайтах украинских банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Национальный банк после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг начал разрабатывать новые требования к банкам. Новые требования позволят регулятору качественнее реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы. В частности, НБУ уже принял требования, согласно которым банки должны будут изменить информацию о своих услуги на сайтах. То есть, раскрыть полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуги, их стоимость, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условия досрочного возврата кредита, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п. ", - говорится в сообщении.

Эти требования банки должны соблюдать с начала марта.

Кроме этого, в июне должна измениться реклама банков, она должна будет содержать существенные характеристики услуги - информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски.

"Также Национальный банк планирует принять новые требования к банкам - к договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и к рекламе по микрокредитам, раскрытие информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работы с обращениями граждан, избежания нечестных практик", - заявили в НБУ .

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