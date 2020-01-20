В российской Перми миниотель затопило кипятком: пятеро погибших
20 января, 2020, 12:05
В России в городе Пермь в минигостинице Карамель прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли пять человек
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