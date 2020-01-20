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Espreso.tvОбществоВ российской Перми миниотель затопило кипятком: пятеро погибших

В российской Перми миниотель затопило кипятком: пятеро погибших

В России в городе Пермь в минигостинице Карамель прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли пять человек

Как сообщили в следственном комитете России, в результате прорыва трубы отель оказался затопленным.

В СК предварительно говорят о пяти погибших. Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что среди погибших - один ребенок.

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