В правительстве поменяют министра развития общин и территорий и ряд других должностных лиц, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина24".
"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человека на этой позиции поменяют. Другие назначения тоже будут", - сказал Гончарук.
Сейчас должность министра развития общин и территорий занимает Алена Бабак.
Глава правительства также назвал приоритетным направлением работы правительства в 2020 году децентрализацию и анонсировал создание новой должности в Кабмине.
"Мы планируем ввести должность вицепремьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет", - добавил Гончарук.
Премьер-министр подчеркнул, что по всей стране необходимо создать дееспособные общины и осенью обеспечить в новых общинах местные выборы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Гончарука, заявив о намерении "дать шанс" действующему правительству , и поставил премьер-министру ряд задач.
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