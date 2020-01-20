В правительстве поменяют министра развития общин и территорий и ряд других должностных лиц, - Гончарук

20 января, 2020, 08:26

На должность министра развития общин и территорий будет назначен новый человек. Кроме того, в правительстве планируются другие кадровые изменения

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина24".

"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человека на этой позиции поменяют. Другие назначения тоже будут", - сказал Гончарук.

Сейчас должность министра развития общин и территорий занимает Алена Бабак.

Глава правительства также назвал приоритетным направлением работы правительства в 2020 году децентрализацию и анонсировал создание новой должности в Кабмине.

"Мы планируем ввести должность вицепремьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет", - добавил Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что по всей стране необходимо создать дееспособные общины и осенью обеспечить в новых общинах местные выборы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Гончарука, заявив о намерении "дать шанс" действующему правительству , и поставил премьер-министру ряд задач.