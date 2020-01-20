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Espreso.tvОбществоВ налоговой сказали, что ждет ФЛП за неуплату ЕСВ

В налоговой сказали, что ждет ФЛП за неуплату ЕСВ

Государственная налоговая служба обнародовала разъяснения в Налоговый кодекс относительно задолженности физических лиц-предпринимателей по уплате единого социального взноса

Об этом говорится в статье официального издания Государственной фискальной службы.

Согласно ей, задолженность по уплате ЕСВ не станет причиной перевода с упрощенной системы налогообложения (которая предусматривает уплату только одного налога и сбора и не предусматривает ведения сложной бухгалтерской отчетности) на общую (которая предусматривает сложную систему отчетности и уплату многих налогов).

Фактическое отсутствие наказания за неуплату ЕСВ возможно через трактовку этого платежа: в отличие от единого налога, который платят ФОПы, ЕСВ является вкладом, то есть на него не распространяется понятие "налоговый долг".

"То есть долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом и не является основанием для исключения такого плательщика из реестра плательщиков единого налога. Но рассрочки и отсрочки сумм задолженности по ЕСВ не предусмотрено, задолженность не подлежит списанию ", - сообщили в налоговой.

Отметим, что ФОПам нужно было заплатить ЕСВ за последний квартал 2019 г. до 17 января. В случае несвоевременной уплаты возникает долг.

Напомним, 16 января Рада приняла закон, которым подняла лимиты максимально допустимого дохода за год, могут иметь ФОПы. Так, новые лимиты составят:

  • для 1 группы ФЛП 1 млн грн (вместо 300 тыс.грн)
  • для 2 группы ФЛП 5 млн грн (вместо 1,5 млн грн)
  • для 3 группы ФЛП 7 млн грн (вместо 5 млн грн).

Единый социальный взнос - это платеж, который уплачивается в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Предприниматели и самозанятые лица уплачивают этот платеж с минимальной зарплаты за себя. За наемных лиц такой платеж платит работодатель. Его размер составляет 22% от фонда оплаты труда работника.

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