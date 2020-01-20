В Китае открыли ресторан с роботами-поварами. ФОТОФАКТ

20 января, 2020, 14:58

В городе Гуанчжоу компания Country Garden Holdings Co. Ltd открыла первое в Китае заведение, где прислуга и повара - роботы

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "GizmoChina".

"Китайский гигант по недвижимости Country Garden Holdings Co. Ltd открыл в Гуанчжоу свой первый ресторан, в котором преимущественно работают роботы ", - говорится в сообщении.

Официанты-роботы приветствуют клиентов у входа, приводят клиентов на свои места, рекомендуют блюда дня и принимают заказы. Еда доставляется к столам с помощью конвейера. Ресторан использует роботов для приготовления, доставки еды, приема заказов и сопровождения клиентов.

По словам журналистов, только на кухне задействовано не менее 32 роботов.

Отмечается, что компания потратила около 29 млн долларов США на открытие одного ресторана.

Владелец заведения планирует открыть еще тысячи подобных ресторанов в Китае в течение следующих двух лет.

Робот-повар: