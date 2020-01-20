В Киеве на Оболони нашли тело мужчины с ножевым ранением шеи
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Тело уроженца Одессы с ранением шеи обнаружили у входа в кафе. По факту происшествия начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что выехали на вызов на улицу Николая Юнкерова, где возле кафе лежал труп мужчины с ножевыми ранениями.
По указанному адресу выехали врачи и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.
"На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Наряду правоохранители обнаружили раскладной нож, документы и личные вещи мужчины. Им оказался 32-летний уроженец Одессы. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия", - рассказали в пресс-службе.
В полиции рассматривают 2 версии смерти: умышленное убийство и самоубийство.
- Напомним, днем в воскресенье, 19 января 2020 года, на столичной Михайловской площади праворадикальная молодежь сцепилась с представителями левых движений.
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