В Киеве на Оболони нашли тело мужчины с ножевым ранением шеи

20 января, 2020, 09:03

19 января на улице Николая Юнкерова на Оболони нашли тело мужчины с ножевым ранением шеи, полиция расследует убийство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Тело уроженца Одессы с ранением шеи обнаружили у входа в кафе. По факту происшествия начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что выехали на вызов на улицу Николая Юнкерова, где возле кафе лежал труп мужчины с ножевыми ранениями.

По указанному адресу выехали врачи и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

"На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Наряду правоохранители обнаружили раскладной нож, документы и личные вещи мужчины. Им оказался 32-летний уроженец Одессы. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия", - рассказали в пресс-службе.

В полиции рассматривают 2 версии смерти: умышленное убийство и самоубийство.