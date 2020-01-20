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Espreso.tvОбществоВ Крыму захватили за "шпионаж" политзаключенного Яцкина, ему грозит до 20 лет тюрьмы, - Полозов

В Крыму захватили за "шпионаж" политзаключенного Яцкина, ему грозит до 20 лет тюрьмы, - Полозов


фото: FB
Иван Яцкин был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в изолятор ФСБ Лефортово

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

Яцкина обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавали власти Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово. О том, что в отношении Яцкина возбуждено дело и что он задержан, никому не было известно, так как ФСБ осуществляли спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности.Только в конце декабря, то есть спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без всякой помощи и поддержки, в одиночке Лефортово ", - написал Полозов .

Адвокат сообщил, что встретился в Лефортово с заключенным. Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи.

"К слову, Иван Яцкин многодетный отец и в ближайшие несколько недель его жена должна родить еще одного ребенка", - добавил Полозов.

 

 

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