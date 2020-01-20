В Гималаях после схода лавины исчезли 7 человек

20 января, 2020, 08:43

19 января стало известно, что в Непале в горном лагере на горе Анапурна после схода лавины пропали 4 гражданина Южной Кореи и 3 местных жителя

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на "AFP".

Группа, которая пропала без вести, находилась возле базового лагеря Анапурна примерно на 3230 метров над уровнем моря, когда лавина ударила после сильных снегопадов в пятницу.

Родственники пропавших корейцев прибыли в Катманду вместе с несколькими должностными лицами, посланными Сеулом, чтобы помочь в аварийно-спасательных мероприятиях.

"Ведутся поисково-спасательные работы, но погода и снег в этом районе затрудняют большой прогресс", - сказала Мира Ачария из туристического департамента Непала.

В субботу были отправлены вертолеты, чтобы спасти около 200 человек, оказавшихся вокруг Аннапурны и других близлежащих гор после инцидента.

Фотографии района, которыми поделились в социальных сетях, показали пансионаты вдоль трекинг-маршрута, пропитанного толстым слоем снега.

Владелец пансионата Tek Gurung, который помогает в поисковой операции, заявил, что на пешеходные тропы выпало более двух метров снега.

"Мы искали со вчерашнего дня, но еще ничего не нашли. Здесь очень ветрено и снежно, обыскать заснеженные участки пешком сложно", - сказал гурунги AFP по телефону.

"Снег до сих пор падает", - добавил он.

Шесть пропавших без вести были частью одной экспедиции, а один непальский носильщик сопровождал другую группу.

Четверо иностранцев - двое мужчин и две женщины - входили в команду 11 членов южнокорейских граждан.