В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днепр

20 января, 2020, 19:45

Днепропетровская облгосадминистрация (ДОГА) назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что якобы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Днепропетровщине стала компания "Прогресстех-Украина"

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации.

"В интернете появилась информация, что уже определен проектировщик взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве: это - фейк, основанный на незнании автором публикации Закона "О публичных закупках". Действительно система электронных госзакупок Prozorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" отнюдь не признан победителем.

Ведь, как объясняют в госадминистрации, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Он подробно изучит предложение претендента, его документы". Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недочетов. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания - участница аукциона.

"Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "зрада" отменяется", - официально разъяснили в госоргане.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта ". А обо всех этапах воплощения проекта строительства аэропорта на Днепропетровщине можно оперативно узнавать на сайте ОГА.