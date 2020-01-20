В декабре в Украине резко выросло количество безработных - Госстат
20 января, 2020, 15:53
За декабрь количество безработных в Украине резко выросло на 15% - с 288,9 тысячи в ноябре до 338,2 тысяч в декабре 2019 года
Об этом говорится в оперативных данных Государственной службы статистики.
При этом количество вакансий в декабре снизилось на 27%, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составляла 6 человек (в ноябре этот показатель был 4 человека на одну вакансию).
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