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Espreso.tvОбществоВ декабре в Украине резко выросло количество безработных - Госстат

В декабре в Украине резко выросло количество безработных - Госстат


фото: nv.ua
За декабрь количество безработных в Украине резко выросло на 15% - с 288,9 тысячи в ноябре до 338,2 тысяч в декабре 2019 года

Об этом говорится в оперативных данных Государственной службы статистики.

При этом количество вакансий в декабре снизилось на 27%, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составляла 6 человек (в ноябре этот показатель был 4 человека на одну вакансию).

 

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