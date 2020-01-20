Украинцам больше не нужно будет расписываться в квитанции на обмен валют
20 января, 2020, 10:33
Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций
Об сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ предусмотрел создание электронных расчетных документов при осуществлении валютно-обменных операций, по форме и содержанию аналогичных бумажным.
Кроме того, Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.
Отмечается, что эти изменения внесены в соответствии с обновлениями Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которые вступят в силу 19 апреля.
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