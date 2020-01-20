Украинцам больше не нужно будет расписываться в квитанции на обмен валют

20 января, 2020, 10:33

Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций

Об сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предусмотрел создание электронных расчетных документов при осуществлении валютно-обменных операций, по форме и содержанию аналогичных бумажным.

Кроме того, Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

Отмечается, что эти изменения внесены в соответствии с обновлениями Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которые вступят в силу 19 апреля.