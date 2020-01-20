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Espreso.tvОбществоУкраина потеряла первенство в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

Украина потеряла первенство в рейтинге стран с самым дешевым интернетом


фото: technoguide
Украина опустилась на второе место в рейтинге стран с самым дешевым широкополосным интернетом

Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании BDRC Continental сделанном совместно с провайдером Cable.co.uk.

Украина оказалась второй в мире страной по дешевизной интернета, со средней стоимостью подключения в $6,64 в месяц. По сравнению с прошлым рейтингом, в котором Украина оказалась на первом месте, стоимость интернета выросла на $1,64.

"Широкополосный интернет в Украине быстрый и дешевый, хотя охват все еще относительно низкий - около половины населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% в Великобритании", - отметили создатели рейтинга.

В этом году на первом месте в свежем рейтинге оказалась Сирия, со средней стоимостью подключения $6,6 в месяц. Сирия перенеслась на первое место рейтинга с седьмого после того, как интернет в стране подешевел вдвое.

На третьем месте рейтинга оказалась Россия ($7,35 в месяц), на четвертом - Румыния ($ 8,15), а на пятом - Беларусь ($ 9,87). Во всех этих странах стоимость подключения снизилась на сумму от $ 0,59 в Беларуси, до $ 6,27 в Румынии.

В то же время по скорости Украина отстает от России, Румынии и Беларуси, но существенно опережает Сирию.

Самый дорогой интернет оказался в Эритрее (государство в Восточной Африке). В среднем стоимость подключения там составляет $2666 в месяц. Вторым по дороговизне оказался интернет в Йемене - $2500 в месяц при скорости 0,4 Mbps. На третьем месте оказалась Мавритания с ценой $700 в месяц при скорости 0,6 Mbps.

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