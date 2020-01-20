Украина опустилась на три позиции в рейтинге инновационных экономик Bloomberg
Всего в рейтинг информационного агентства Bloomberg попали 60 экономик мира - в основном это страны Европы, Северной Америки и Азии.
Впервые за шесть лет Германия подвинула Южную Корею и заняла первое место в рейтинге, набрав 88,21 балла.
Вторую и третью позиции заняли Южная Корея и Сингапур соответственно.
Также в пятерку самых прогрессивных экономик вошла Швейцария и Швеция.
Соседняя с Украиной Польша заняла в рейтинге 25-е место, а Россия - 26-е место.
Украина же оказалась между Катаром (55-е место, +2 позиции в рейтинге) и Вьетнамом (57-е место, +3 позиции).
Отметим, что рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производстве инновационных услуг и товаров, производительности труда, активности патентной деятельности и других показателях. Отмечается, что этот индекс учитывает качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в той или иной стране.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти