Украина опустилась на три позиции в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

20 января, 2020, 12:38

В рейтинге инновационных экономик мира 2020 от издания Bloomberg Украина заняла 56-е место, опустившись за год на 3 позиции

Всего в рейтинг информационного агентства Bloomberg попали 60 экономик мира - в основном это страны Европы, Северной Америки и Азии.

Впервые за шесть лет Германия подвинула Южную Корею и заняла первое место в рейтинге, набрав 88,21 балла.

Вторую и третью позиции заняли Южная Корея и Сингапур соответственно.

Также в пятерку самых прогрессивных экономик вошла Швейцария и Швеция.

Соседняя с Украиной Польша заняла в рейтинге 25-е место, а Россия - 26-е место.

Украина же оказалась между Катаром (55-е место, +2 позиции в рейтинге) и Вьетнамом (57-е место, +3 позиции).

Отметим, что рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производстве инновационных услуг и товаров, производительности труда, активности патентной деятельности и других показателях. Отмечается, что этот индекс учитывает качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в той или иной стране.