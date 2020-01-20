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Espreso.tvОбществоСтолицы Сербии и Косово впервые за 20 лет соединит прямой авиарейс

Столицы Сербии и Косово впервые за 20 лет соединит прямой авиарейс


фото: turmandry
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Прямой рейс Белград-Приштина будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

Сообщение было сделано Deutsche Lufthansa AG во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелл, где представители компании Lufthansa передали Управлению гражданской авиации Косово письмо о намерениях и попросили косовские учреждения предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Гренелл был назначен в прошлом году специальным посланником президента США Дональда Трампа по диалогу с Косово и Сербией.

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