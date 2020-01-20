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Espreso.tvМирСайдик о России и Украине: Великан не должен говорить гному - ты для меня угроза

Сайдик о России и Украине: Великан не должен говорить гному - ты для меня угроза

Экс-представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сравнил Россию с великаном и заявил, что она хотела участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза

Об этом он рассказал в интервью Сайдика российскому "Коммерсанту" .

"Украина должна в какой-то момент сделать выбор. Я общался с членами делегации ЕС, которые вели переговоры с Украиной относительно Договора об ассоциации. Они мне говорили: мы столько раз спрашивали у россиян: что вы хотите, какие у вас конкретные проблемы? И единственное, что слышали в ответ: мы хотим участвовать в этих переговорах (ЕС и Украины - ред.). Но это не треугольник! Таких переговоров не могло быть ", - подчеркнул Сайдик.

"Почему есть такие дискурсы? Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан - угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете ? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это ", - добавил он.

На вопрос, что Россия воспринимает любое движение бывших стран СССР в сторону ЕС как процесс, который может закончиться членством в НАТО, Сайдик напомнил, что членство в ЕС не означает автоматического членства в НАТО.

Он добавил, что "Россия-великан" ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям, которые все меньше, чем она, поэтому "эти страны-гномы начинают бояться".

Сайдик также рассказал, что во времена его работы начальником департамента европейской интеграции в МИД Австрии он отвечал и за отношения ЕС с Россией.

По его словам, в то время России делали много предложений и просили самоопределиться, европейская она страна или азиатская, сказать, где она видит свое место - в Европе, в Азии, в мире, но РФ так и не определилась.

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