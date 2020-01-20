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Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, погиб украинский военный

Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, погиб украинский военный

В воскресенье, 19 января, российские оккупанты в Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Ореховое со 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, возле Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Новотошковского - из 120-мм минометов.

19 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала суток 20 января российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

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