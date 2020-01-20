"ВСУ должны быть готовы": Кривонос о силовом освобождении Донбасса

20 января, 2020, 14:26

Генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о необходимости готовности к силовому освобождению Донбасса

Об этом Кривонос заявил в интервью "Радио Свобода".

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение", - сказал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что возможность силового сценария зависит в том числе от поддержки международного сообщества.

"Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли", - отметил Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО также назвал меры, которые должны предшествовать решению о силовом сценарие.

"Комплекс мероприятий, которые необходимо провести, прежде чем принять такое решение. Первое - это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении РФ. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия. И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов. Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно ", - подытожил Кривонос.