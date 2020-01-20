"Время памяти", - к 5-й годовщине уничтожения терминала Донецкого аэропорта в Киеве проходит онлайн-марафон в честь Киборгов

20 января, 2020, 11:56

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации с 10:00 утра 20.01.2020 г. до 10:00 утра 21.01.2020 г. проходит суточный онлайн-марафон в честь Киборгов - защитников Донецкого аэропорта

О мероприятии сообщает Киевский городской центр помощи участникам Антитеррористической операции.

"5 лет назад - 20 января 2015 г. пророссийские силы взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников.

Украина потеряла более 200 защитников "киборгов", которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови ", - напоминают организаторы.

22 января 2015 г. уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

"Ветераны российско-украинской войны, родственники погибших героев-воинов, волонтеры, общественные деятели, патриоты Украины объединяются ради почтения духовного единства с героями тех жестких 242 дней в ДАП.

Свободное пространство в Колонном зале Киевской городской администрации общественных объединений будет действовать круглые сутки с 10:00 20.01.2020 г. до 10:00 21.01.2020 г. для возможности выступления всех причастных к событиям мероприятия обороны ДАП", - говорится в сообщении.

"Вспомнить бойцов 80 отдельной высокомобильной десантной бригады 3 батальона, 81, 93, 95 отдельных аэромобильных бригад, 90 отдельного аэромобильного батальона, 57 отдельной мотопехотной бригады, 74 отдельного разведывательного батальона, ДУК, ОУН, волонтеров и медиков - это наш гражданский поступок", - добавляют организаторы марафона.